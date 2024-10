Mourinho destaca diferenças de gestões do Manchester United

Istanbul is calling ???#MUFC || #UEL pic.twitter.com/jCtc3iAiPd

Mourinho foi treinador do United de 2016 a 2018. Por lá, conquistou uma Europa League e uma Copa da Inglaterra. Porém, foi demitido após mau início no Campeonato Inglês na temporada 2018/2019.

Agora, sob o comando de Ten Hag, o clube não vem tendo o melhor dos começos. Os Diabos Vermelhos estão na 12ª posição da Premier League, com apenas 11 pontos em oito jogos.

"Saí com um bom sentimento para o clube e os fãs e quero o melhor para eles. Então, se as coisas não estão indo incrivelmente bem para eles, não é algo que me deixa feliz", afirmou Mourinho.