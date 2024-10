Internacional renova contrato do atacante Ricardo Mathias; veja detalhes

Ao todo, o jovem já disputou cinco jogos com o profissional e tem um gol marcado. Ricardo Mathias anotou o segundo no empate diante do Corinthians, no dia 5 de outubro, pela 29ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

O Internacional volta a campo neste sábado, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Atlético-MG, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Com 49 pontos, o Colorado ocupa a sexta posição, enquanto o Galo é o nono colocado, com 41.