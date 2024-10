Héctor Hernández sofre lesão e não joga mais pelo Corinthians em 2024

Sem o camisa 22, o Corinthians perde uma opção de referência no ataque. Neste momento, as alternativas do técnico Ramón Díaz no setor são Yuri Alberto, Memphis Depay, Talles Magno, Ángel Romero, Pedro Henrique e Giovane.

Héctor foi contratado no final de agosto, após passagem pelo Chaves, de Portugal. O atleta assinou contrato com o Timão até final de 2026.