Haaland faz golaço de calcanhar, e Manchester City goleia o Sparta Praga pela Liga dos Campeões

O Manchester City recebeu o Sparta Praga, da República Tcheca, nesta quarta-feira, pela terceira rodada da fase da Liga dos Campeões. No Etihad Stadium, o time da casa venceu por 5 a 0, com gols de Phil Foden, Erling Haaland (duas vezes), John Stones e Matheus Nunes.

Com a vitória, o Manchester City vai aos sete pontos e pula para a terceira colocação. A equipe do treinador Pep Guardiola segue invicta na competição e permanece na cola do líder Aston Villa, que tem nove tentos. Por outro lado, o Sparta Praga conhece sua primeira derrota na Liga dos Campeões e cai para a 17ª posição, com quatro pontos.

O Manchester City volta a campo neste sábado, às 11 horas (de Brasília), quando recebe o Southampton, pela nona rodada do Campeonato Inglês. Já o Sparta Praga visita o Viktoria Plzen no domingo, às 14h30, pela 13ª rodada do Campeonato Tcheco.