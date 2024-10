Governador determina expulsão de torcedores do Penãrol do Rio de Janeiro após confusão no Recreio

Torcedores do Peñarol-URU, presentes no Rio de Janeiro para assistir ao confronto de ida da semifinal da Libertadores contra o Botafogo nesta quarta-feira, causaram uma confusão na Praia do Recreio, na zona Oeste. Governador do estado carioca, Cláudio Castro determinou a expulsão da torcida uruguaia do Rio.

Segunda nota oficial divulgada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro nas redes sociais, a torcida iniciou um confronto com algumas pessoas no início da tarde desta quarta-feira. Eles também cometeram outros atos de vandalismo, saques, e ainda depredaram estabelecimentos comerciais e veículos.

"Nesta tarde, torcedores do Peñarol iniciaram uma confusão com um grupo de pessoas, além de cometerem uma série de atos de vandalismo, saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos. Diante da gravidade, policiais do #BPChq foram acionados para conter o tumulto", escreveu a PMERJ.