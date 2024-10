Gallardo fala em jogo perfeito na volta para que o River sonhe com classificação à final

Antes de receber perguntas dos jornalistas na coletiva pós-jogo, Gallardo prontamente disse que suas táticas para o jogo não deram certo e que o Galo, uma equipe de elite, percebeu isso e dominou o duelo.

"Acho que não saiu absolutamente nada do que praticamos ou tentamos desenvolver no pré-jogo. Quando não flui, fica difícil fazer uma análise. O time sofreu em todas as situações e quando um time sofre em todas as linhas, contra um rival de ponta... Bom, você paga caro como fizemos hoje. O rival viu isso e não tem muita análise", explicou o treinador.

O jogo de volta entre Atlético-MG e River Plate é no dia 29 de outubro, terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez.