Diniz assume culpa por empate do Cruzeiro com o Lanús: "Estou aqui para ser cobrado"

O técnico Fernando Diniz não se isentou de culpa após o empate do Cruzeiro contra o Lanús, em 1 a 1, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira. O Cabuloso saiu na frente no Mineirão, com Kaio Jorge, mas sofreu o empate em jogada de escanteio.

"Pode colocar tudo na minha conta. Eu sou o treinador do time e nós temos que produzir e ganhar. [...] No jogo de hoje, tínhamos que tomar cuidado com duas coisas, que era bola longa e bola parada. A gente treinou exaustivamente essa bola parada aberta na marca do pênalti. Eu cheguei com um jeito diferente de olhar o futebol, mas responsabilidade eu tenho desde o meu primeiro dia. Estou aqui para ser cobrado", disse Fernando Diniz.