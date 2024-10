Cruzeiro cede empate ao Lanús e perde chance de sair em vantagem no duelo das semis da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro recebeu o Lanús no Mineirão, empatou por 1 a 1 e desperdiçou a oportunidade de levar vantagem no agregado para a partida de volta. Kaio Jorge foi quem balançou as redes para a equipe brasileira, enquanto Ramiro Carrera igualou para o time argentino.

Com o resultado, a Raposa precisa vencer pela vantagem mínima no segundo e decisivo jogo para carimbar seu passaporte direto à final do torneio continental. Em caso de um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor entre Corinthians e Racing na grande decisão.

O segundo embate entre ambas as equipes ocorre na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Cidade de Lanús. Antes disso, no sábado, o Cruzeiro visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 18h30, pela 31ª rodada da Série A. No domingo, às 21h15, o Lanús visita o Tucuman, no Estádio Monumental José Fierro, pela segunda fase do Campeonato Argentino.