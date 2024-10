Cristo Redentor é iluminado em homenagem a Pelé, que faria 84 anos nesta quarta-feira

O dia 23 de outubro 1940 é especial na história do futebol. A data marca o nascimento do maior jogador de todos os tempos, Pelé. Em homenagem ao Rei do esporte, que faria 84 anos nesta quarta-feira, o Cristo Redentor foi iluminado de verde e amarelo.

O tributo, realizado pela CBF em parceria com Núcleo Esporte e Fé do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, foi realizado às 19h30 e fez com que o monumento ficasse iluminado com as cores da bandeira do Brasil.