Courtois sofre lesão na coxa e será desfalque no Real Madrid por duas semanas, diz jornal

De acordo com o jornal Marca, o tempo de recuperação do goleiro belga deverá ser de duas semanas. É a segunda vez nesta temporada que Courtois sofre uma lesão muscular. Antes, o jogador de 32 anos havia se machucado no clássico contra o Atlético de Madrid, ficando afastado por três semanas.

Caso a previsão do veículo espanhol se confirme, Courtois perderia três jogos pelo Real Madrid: o clássico contra o Barcelona e o Valencia por La Liga, além de um grande duelo contra o Milan, pela Liga dos Campeões.

Nesta temporada, Thibaut Courtois sofreu dez gols em 12 jogos pelo Real Madrid. O duelo dos Merengues contra o Barcelona é neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Veja a nota completa divulgada pelo Real Madrid nesta quarta-feira:

"Após os exames realizados nesta quarta-feira no nosso jogador Thibaut Courtois pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo abdutor da perna esquerda. Evolução pendente"