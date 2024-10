Corinthians x Racing: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela Copa Sul-Americana

O Corinthians recebe o Racing-ARG na Neo Química Arena nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

O Timão chega para o duelo depois de eliminar o Fortaleza nas quartas de final. A equipe de Ramón Díaz fez 5 a 0 no agregado contra o Leão do Pici, com 2 a 0 na ida, na Arena Castelão, e 3 a 0 na volta, em Itaquera.

O Corinthians vem de uma eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo e busca se recuperar no único mata-mata restante da temporada. O título da Sul-Americana é praticamente o único caminho para a equipe disputar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores em 2025.