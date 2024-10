Corinthians passa instruções para a compra de ingressos pelo Fiel Torcedor; confira

Mesmo com os problemas enfrentados pelos torcedores, o Corinthians tem a segunda maior média de público pagante do Campeonato Brasileiro, com 42.998 pessoas, ficando atrás apenas do Flamengo (49.228).

A última partida do Corinthians como mandante com menos de 40 mil pessoas foi no dia 4 de julho, no triunfo por 3 a 2 contra o Vitória. Na ocasião, 37.956 torcedores compareceram à Arena.

Para o jogo contra o Racing, nesta quinta-feira, todos os ingressos foram reservados antecipadamente, como vem sendo costume. A expectativa é de casa cheia em Itaquera para o duelo válido pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Veja nota oficial do Corinthians:

Comunicado - Cuidados e precauções com ingressos para os jogos do Corinthians O Sport Club Corinthians Paulista, afim de garantir a segurança e a melhor experiência ao seu torcedor na aquisição de ingressos válidos para os jogos do Timão, ressalta alguns cuidados e precauções que devem ser tomados.

Só há um único e exclusivo site oficial para a compra de ingressos, o http://fieltorcedor.com.br, é importante sempre manter a atenção ao endereço correto. Existem falsos websites se passando pelo verdadeiro Fiel Torcedor. Antes de digitar seu usuário e senha, certifique-se que o endereço que você está acessando é o correto.