Corinthians consegue imagem e comprova presente de segurança do Flamengo a Daronco

A diretoria do Corinthians tem em mãos a imagem que comprova que um segurança do Flamengo entregou uma camisa do Rubro-Negro de presente ao árbitro Anderson Daronco, após o empate que sacramentou a eliminação do Timão na Copa do Brasil, no último domingo, na Neo Química Arena.

O Corinthians conseguiu a imagem desse momento com uma das câmeras do estádio, voltada para a porta do vestiário da arbitragem. A reportagem da Gazeta Esportiva teve acesso ao vídeo, que mostra um integrante da delegação do Flamengo entrando no espaço destinado ao árbitro com a camisa em mãos.

A Gazeta Esportiva apurou que, agora, o Corinthians estuda os próximos passos. Membros da cúpula alvinegra ainda não decidiram se vão divulgar o conteúdo ao público, se vão levar o caso à CBF (Confederação Brasileira de Futebol), entre outras possibilidades.