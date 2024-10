Com um a mais, Ituano vence o Botafogo-SP e ainda sonha com permanência na Série B

Em duelo direto na luta contra o rebaixamento, o Ituano foi até Ribeirão Preto e venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gui Mariano foi o autor do gol do time de Itu, que ficou com um jogador a mais desde o primeiro tempo.

A vitória faz com que o Ituano ainda se mantenha vivo na briga contra o rebaixamento. Com os três pontos, o Galo de Itu vai a 34 e assume a 18ª colocação. O CRB é o primeiro time fora do Z4, com 36.

Já o Botafogo-SP, que começou a rodada em 16º, caiu uma posição e entrou na degola, com 36 pontos.