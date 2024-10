Chelsea poupa titulares para confronto da Liga Conferência

Nesta quarta-feira, o Chelsea divulgou a lista de convocados para o confronto contra o Panathinaikos, na quinta (24), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Atenas. A partida será válida pela segunda rodada da Liga Conferência. Como parte da estratégia do técnico Enzo Maresca, os principais jogadores da equipe foram poupados e não viajaram para a Grécia, visando preservar o elenco para os próximos desafios.

Your Blues touching down in Athens. ??? pic.twitter.com/05ry60RaCt