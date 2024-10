Atlético-MG bate recorde de público da Arena MRV em vitória sobre o River na Libertadores

O Galo bateu o River Plate com gols de Deyverson (2x) e Paulinho. Dessa forma, os comandados do técnico Gabriel Milito largaram em vantagem no duelo de ida da semifinal e podem perder por até dois gols de diferença que avançarão à decisão.

O duelo de volta entre Atlético-MG e River Plate acontece na próxima terça-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Em caso de empate no agregado, a decisão do finalista será feita nos pênaltis.