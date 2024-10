Wesley comemora classificação do Flamengo e afasta boatos de briga com Matheuzinho, do Corinthians

Antes do jogo decisivo neste domingo, Matheuzinho, lateral do Corinthians e ex-jogador do Flamengo, disse que a equipe carioca iria encontrar um "clima hostil" na Neo Química Arena. Após a classificação rubro-negra, Wesley respondeu em tom provocativo, abrindo margem para insinuações de que os laterais estariam brigados. Entretanto, o atleta do Flamengo desmentiu estes boatos.

"É um cara (Matheuzinho) que quando eu subi, ele brigava por posição com o Rodinei. Em 2023 era eu, ele e o Varela brigando e eu ficava olhando os dois. Era uma competição saudável. A gente conversava direto. Foi uma brincadeira dele ali. O clima realmente estava hostil, mas ele também já jogou aqui no Maracanã, estamos acostumados com esse ambiente. Até mandei mensagem para ele na segunda, após o jogo. Não tem briga nenhuma", disse Wesley.

O Flamengo irá enfrentar o Atlético-MG na grande final da Copa do Brasil. Enquanto não conhece as datas e horários dos confrontos, o time de Filipe Luís foca no Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo contra os gaúchos será no próximo sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã.