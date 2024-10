Vini Jr. comenta hat-trick pelo Real perto da cerimônia da Bola de Ouro: "Passei por muitas coisas"

O Real Madrid parecia que somaria a segunda derrota seguida na Liga dos Campeões. Os espanhóis perdiam por 2 a 0 para o Borussia, mas marcaram cinco gols no segundo tempo e viraram a partida. Além dos três de Vini Jr, Rüdiger e Lucas Vázquez foram os autores dos outros dois tentos. O atacante brasileiro, no entanto, não se surpreende com o desempenho avassalador do clube.

"Eu acho que não tem muito o que falar, as pessoas sabem que sempre se passam muitas coisas no Bernabéu e hoje não foi diferente. Foi igual na final (da Champions da temporada passada, contra o Borussia), jogamos o primeiro tempo muito mal e chegamos no vestiário calados esperando o Ancelotti falar", completou o atacante.

A vitória faz com que o Real Madrid suba para a nona colocação na tabela geral da Liga dos Campeões, com seis pontos. Na próxima rodada da competição, o clube espanhol recebe o Milan. No sábado, Vini Jr. terá mais uma oportunidade para mostrar que é o favorito à Bola de Ouro. O Real Madrid enfrenta o Barcelona, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.