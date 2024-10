VAR anula pênalti, e PSG só empata com PSV em casa na Champions

Mais tarde, o castigo. João Neves perdeu a bola no campo de defesa, Lang ficou com ela, conduziu até a entrada da área e bateu no cantinho, sem chances para Donnaruma, abrindo o placar para o PSV no Parque dos Príncipes.

O Paris Saint-Germain voltou a campo no segundo tempo determinado a correr atrás do prejuízo e chegou ao empate aos dez minutos, com Hakimi. O lateral marroquino recebeu com liberdade e soltou a bomba de fora da área, vendo a bola passar por baixo das pernas do goleiro do PSV antes de estufar as redes, deixando tudo igual em Paris.

O PSV também teve uma excelente oportunidade de marcar um gol e retomar a frente no placas, mas, assim como Dembelé, Lang desperdiçou ao sair cara a cara com o goleiro e, ao invés de chutar ou driblar o adversário, preferiu tocar para o seu companheiro ao lado. O problema é que justo nesse momento o zagueiro Marquinhos apareceu no meio do caminho para interceptar o passe, salvando o Paris Saint-Germain.

Nos acréscimos, o árbitro da partida marcou pênalti a favor do Paris Saint-Germain após Asensio cair dentro da área em uma disputa pela bola. Porém, após a revisão do VAR, a decisão foi anulada. Assim, coube ao PSG se conformar com o empate em 1 a 1 com o PSV.