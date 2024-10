Trossard perde pênalti, mas Arsenal bate Shakhtar Donetsk e soma segunda vitória seguida na Champions

Securing all three points in N5 ? pic.twitter.com/L7xIgtIxuO

Poucos minutos depois, o Arsenal esteve próximo de ampliar a vantagem, mas parou em bela defesa de Riznyk. Gabriel Jesus retomou a bola na entrada da área e tocou para Trossard. O belga enfiou para Havertz de costas dentro da área, que passou para Jesus. O camisa 9 brasileiro bateu rasteiro, mas o goleiro do Shakhtar defendeu com os pés e evitou o segundo gol dos donos da casa.

Com sete minutos do segundo tempo, o Arsenal quase marcou o segundo gol. Gabriel Jesus enfiou bola para Havertz do lado direito e o alemão cruzou para dentro da área. A bola passou por todo mundo e sobrou com Gabriel Martinelli, que chegou batendo de primeira e obrigou o goleiro Riznyk a espalmar.

E aos 30 minutos, o Arsenal teve um pênalti marcado a seu favor. Após cruzamento para dentro da área, a bola bateu no braço de Bondar. Trossard foi para a cobrança, mas não bateu bem no meio do gol e o goleiro Riznyk defendeu com os pés.