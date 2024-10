Torcida do São Paulo terá menos de 2 mil ingressos no jogo em Criciúma

O Criciúma divulgou nesta terça-feira informações sobre ingressos para torcedores do São Paulo no duelo válido pelo Brasileirão 2024. A partida será disputada no sábado, às 22 horas (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, no interior catarinense.

Os são-paulinos vão contar com uma carga de 1922 entradas no jogo, sendo 1153 com valor cheio e 769 de meia-entrada.