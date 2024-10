Temporada regular da NBA começa nesta terça-feira; veja onde assistir

A regressiva ZEROU e a espera ACABOU! ?? A Temporada 2024-25 COMEÇA HOJE!#RegressivaNBA pic.twitter.com/GCSWZCo3Js

O formato da competição continua igual ao das últimas edições, com 30 times divididas entre a Conferência Oeste e a Conferência Leste. As seis melhores equipes garantem vaga direta nos playoffs, enquanto as que ficarem entre a sétima e a décima posição competem em um play-in, uma espécie de repescagem, pelas duas vagas restantes.

Os campeões de cada conferência se enfrentarão nas finais da NBA, com as séries sendo decididas em um formato de melhor de sete jogos. A decisão está marcada para iniciar no dia 5 de junho de 2025.

Assim como em 2023, a NBA realizará o In-Season Tournament (Torneio de Dentro da Temporada), uma copa que utiliza os jogos da temporada regular para uma competição adicional. As equipes são organizadas em grupos, e os classificados avançam para um formato de mata-mata até a grande final, que acontecerá em Las Vegas no dia 17 de dezembro de 2024.