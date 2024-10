Santos vence confronto direto com o Ceará e abre três pontos de vantagem na liderança da Série B

Na noite desta terça-feira, o Santos recebeu o Ceará na Vila Viva Sorte e venceu por 1 a 0. A partida, válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com gol de Diego Pituca, ainda no primeiro tempo.

Desta maneira, o Santos chegou aos 59 pontos e permaneceu na liderança da Série B. Porém, agora, a diferença para o vice-líder Sport, que enfrenta a Chapecoense na rodada, é de três pontos.

O Ceará, por sua vez, se manteve com 51 pontos na quinta posição da tabela. Assim, perdeu a oportunidade de colar no G4 da competição, que permite acesso à divisão de elite do futebol brasileiro.