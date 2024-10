Santos bate o Juventude no CT Rei Pelé pelo Brasileirão de Aspirantes

O Santos venceu o Juventude por 3 a 1 nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, pela quinta rodada do Grupo B do Brasileirão de Aspirantes, disputado por equipes sub-23.

Com a vitória, o Peixe chegou aos 10 pontos em cinco jogos, ocupando a vice-liderança do Grupo B. O Juventude permanece com quatro pontos e o mesmo número de jogos, estando no último lugar da chave.