Renato Augusto e Gil vão à Justiça contra o Corinthians e cobram quase R$ 17 milhões

A defesa de Renato Augusto e Gil alega que tentou entrar em um acordo com o Corinthians antes de mover uma ação judicial, mas, como apurou a Gazeta Esportiva, o clube disse não ter condições financeiras de quitar a dívida neste momento. O clube, oficialmente, não comenta processos judiciais.

A informação das ações de Renato Augusto e Gil foi publicada pelo ge e confirmada pela reportagem.

A dupla, que agora se encontra em equipes distintas, defendiam o Corinthians até o fim do ano passado. Eles, juntos, ganharam os títulos do Paulistão e da Recopa Sul-Americana, em 2013, além do Campeonato Brasileiro, em 2015.

Recentemente, o clube foi condenado a pagar R$ 33,4 milhões a Carlos Leite por dívidas relacionadas à comissões de contratações e renovações contratuais de atletas.

O montante devido a Carlos Leite engloba diversas negociações intermediadas pelo agente, como renovações com os jogadores Cássio, atualmente no Cruzeiro, e Fagner. A pendência foi acumulada durante as gestões Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves.