Referência no São Paulo, Arboleda completa 33 anos

Um dia de celebração no elenco do São Paulo: o zagueiro Arboleda, um dos líderes do elenco, comemora o aniversário de 33 anos nesta terça-feira.

O equatoriano está no futebol brasileiro desde 2017 e já superou a barreira dos 300 jogos disputados pelo Tricolor. Ele chegou ao clube em uma fase difícil pela falta de títulos, mas comemorou três conquistas a partir de 2021.