RB Bragantino lança uniforme em homenagem aos 20 anos da Red Bull Racing

"Todos nós sabemos a atração que o brasileiro tem tanto por futebol quanto pela Fórmula 1. É uma forma de unir duas paixões que grande parte dos brasileiros possuem. Além disso, mostra a credibilidade e relevância que o clube tem dentro do mundo Red Bull. Porque de tantos times e modalidades que a Red Bull possui, nós do Red Bull Bragantino alcançamos essa parceria. Estamos muito orgulhosos por participar desde a concepção até a execução dessa comemoração dos 20 anos da escuderia", completou.

Olly Hughes. diretor de marketing da Oracle Red Bull Racing também comentou da parceria. "A camisa marca um momento icônico na história da F1 e do futebol, sendo a primeira vez que uma equipe de F1 colabora com um time de futebol desta forma, reunindo duas equipes da Red Bull. Sempre garantimos que os fãs estejam no centro do que fazemos e essa colaboração une a base de fãs incrivelmente apaixonada do Brasil e seu amor pela Fórmula 1 e pelo futebol. Isso faz parte das nossas comemorações deste ano, marcando os 20 anos de história da equipe na categoria, e mostra como continuamos a encontrar formas novas e empolgantes de sermos inovadores e modernos dentro e fora da pista. Estamos orgulhosos da colaboração e esperamos ver os jogadores vestirem a camisa na noite de sábado em Bragança Paulista".

A camisa terá edição limitada e teve sua pré-venda iniciada nesta terça-feira, às 10h (de Brasília). O RB Bragantino estreará o novo manto já no próximo sábado, às 19h, quando a equipe receberá o Botafogo no Nabi Abi Chedid pelo Campeonato Brasileiro.