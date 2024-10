Pulisic faz gol olímpico, Milan bate o Brugge e vence a primeira a Liga dos Campeões

Assim, o Milan conquistou sua primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões. Agora a equipe italian possui três pontos em três jogos. O Club Brugge possui a mesma pontuação e número de partidas.

O próximo jogo do Milan na competição será no dia 5 de novembro, terça-feira, fora de casa contra o Real Madrid, às 17h (de Brasília). O Club Brugge, por sua vez, irá jogar um dia depois contra o Aston Villa, em casa, às 14h45, também pela Liga dos Campeões.

O jogo

Aos 33 minutos de jogo, o Milan abriu o placar com um golaço de Christian Pulisic. O norte-americano marcou um gol olímpico, direto da marca do escanteio.

Com cinco minutos do segundo tempo, o Brugge empatou. Jutglà lançou Veltesen dentro da área. O camisa 10 protegeu a bola e passou para Sabbe, que estufou as redes para empatar o jogo.

Aos 15, o Milan voltou a frente do placar. O suíço Okafor fez bela jogada individual pelo lado esquerdo e encontrou no meio da área o holandês Reijnders, que só empurrou para o gol.