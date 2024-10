Palmeiras volta a sofrer três gols em um mesmo jogo do Brasileirão depois de quase quatro meses

O Palmeiras viveu uma noite intensa no último domingo ao vencer o Juventude, por 5 a 3, no Estádio Alfredo Jaconi, em duelo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa foi a segunda vez no ano que a equipe comandada por Abel Ferreira sofreu três gols em um mesmo jogo.

A última vez que isso havia acontecido foi na derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão, no Castelão, no dia 26 de junho. Na oportunidade, Lucero e Bruno Pacheco fizeram os tentos do Leão no resultado que encerrou a sequência de oito jogos de invencibilidade do Alviverde na temporada.

Diante do Juventude, o cenário só foi parecido no número de gols sofridos, já que o Palmeiras conseguiu se sair vitorioso. Com isso, o clube paulista chegou a dez jogos invicto no Brasileirão e diminuiu a distância para o líder Botafogo, com 60 pontos, ficando apenas um de distância dos cariocas.