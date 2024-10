Palmeiras se reapresenta após folga e inicia preparação para enfrentar o Fortaleza pelo Brasileirão

O Palmeiras se reapresentou na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, e deu início à preparação para o jogo contra o Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O time comandado pelo técnico Abel Ferreira havia recebido uma folga na segunda-feira depois de vencer o Juventude, por 5 a 3, no último domingo, no Alfredo Jaconi. O resultado deixou o Verdão com 60 pontos, colado no líder Botafogo, que tem 61.

Na Academia de Futebol, o elenco palmeirense realizou diferentes trabalhos técnicos em campo reduzido com ênfase em passes, marcação e enfrentamentos no último terço. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos em Caxias do Sul (RS) deixaram o gramado antes dos demais e fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência.