Palmeiras promoverá mutirão de exames preventivos em apoio às campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul

O Palmeiras está preparando uma campanha conjunta em apoio às causas do Outubro Rosa e Novembro Azul, meses voltados para o combate ao câncer de mama e próstata, respectivamente. O clube irá promover um mutirão para realização de exames de prevenção para homens e mulheres em uma carreta móvel no Portão A do Allianz Parque, nos dias 23 e 24 de outubro, das 9h às 17h (de Brasília).

"As campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul já fazem parte do nosso calendário anual de ações. Inclusive, tivemos casos de pessoas que descobriram a doença em ações promovidas pelo Palmeiras e, felizmente, conseguiram iniciar o tratamento de forma antecipada. Esta iniciativa é destinada a todos, independentemente se torce pelo Palmeiras ou não", declarou Everaldo Coelho, diretor de marketing do clube.

Além disso, um painel da campanha será instalado na Academia de Futebol e no estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo, para jogadores, jogadoras e funcionários do Maior Campeão do Brasil compartilharem mensagens de incentivo às pessoas que estão lutando contra as doenças.