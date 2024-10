Neto Pessoa faz dois, Novorizontino vence o Avaí e segue na cola do líder Santos na Série B

Nesta terça-feira, o Novorizontino bateu o Avaí por 2 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Neto Pessoa foi o artilheiro da noite e fez os dois gols do jogo.

O resulado mantém o Novorizontino em segundo lugar e na caça ao líder Santos. O time do interior paulista chegou aos 57 pontos, enquanto o Peixe está com 59 após vencer o Ceará. Já o Avaí ficou na 12ª colocação, com 43 pontos.

Pela 34ª rodada da Série B, o Novorizontino visita o lanterna Guarani, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Avaí, por sua vez, recebe o Vila Nova na sexta-feira, às 21h30, no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina.