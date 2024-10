Ídolo do Corinthians, Paulinho anuncia jogo de despedida do futebol no Canindé

"Com um misto de saudade e gratidão, convido a todos para estarem presentes no meu jogo de despedida dos gramados, como jogador de futebol. Será um grande jogo, com participação de amigos que fiz durante esses quase 30 anos de carreira, com passagem em clubes como Corinthians, Barcelona, Tottenham, Seleção Brasileira... Não será apenas um jogo, mas uma celebração de todas as histórias, gols e amizades que construímos juntos. Nos veremos em campo para um show inesquecível", escreveu Paulinho em seu Instagram.