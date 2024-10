Gabriel Brazão recebe terceiro amarelo e desfalca o Santos contra o Ituano

Com a baixa de Brazão, o técnico Fábio Carille pode usar Diógenes ou Renan diante do Ituano, na próxima segunda-feira, em Itu. O Menino da Vila nunca disputou um jogo no time profissional. Já o ex-Sport está recuperado de contusão e ainda não estreou com a camisa alvinegra.

"Muito feliz pela partida do Gabriel Brazão. Sabemos o que ele passou e ele superou. Muito importante. O Renan voltou a treinar. Os dois estão treinando muito bem. Vamos passar toda confiança para que quem jogue faça uma grande partida", disse o treinador.

Outra opção é Gustavo Jundi, que está defendendo o Peixe no Brasileirão de Aspirantes. Vale lembrar que João Paulo está se recuperando de lesão. Ele começou, nesta semana, a transição com bola junto aos treinadores de goleiros e ainda não tem expectativa de retorno.

O Santos encara o Ituano na segunda-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 34ª rodada da Série B.