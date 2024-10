Fabinho Soldado afirma que Corinthians pagará multa por ter usado Hugo Souza contra o Flamengo

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado confirmou nesta segunda-feira que o Timão pagará a multa de R$ 500 mil reais por ter utilizado o goleiro Hugo Souza na partida contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Ele também falou sobre a negociação para contratar o arqueiro que pertence ao time carioca em definitivo.

"A forma de pagamento final do jogador foi ajustado, foi acertado isso, a situação já estava no contrato. A parte comercial é o que está dando um pouco mais de conversa, que é a parte da garantia. O Corinthians vai providenciar isso e todo contrato do Hugo vai ser estabelecido no seu tempo. O Hugo jogou a Copa do Brasil, vamos pagar a multa, que é por direito e está em contrato, então esse tema está super tranquilo, super resolvido", disse ao SBT.

O Corinthians formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza ao Flamengo, que ainda não aceitou as garantias financeiras apresentadas pelo Timão. Pessoas do clube paulista entendem que a postura rígida da cúpula flamenguista fazia parte de um "jogo mental" para a partida decisiva da semifinal da Copa do Brasil, além de uma forma dos cariocas receberem mais dinheiro pelo arqueiro criado na Gávea.