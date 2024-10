Ex-São Paulo, goleiro Tiago Volpi se prepara para 100º jogo pelo Toluca

"Me sinto em casa aqui e estou na plenitude da minha forma. Acumulei bastante experiência, evoluí muito jogando em diferentes contextos e hoje, com toda essa bagagem, me vejo na minha melhor versão. Quero ajudar o Toluca a dar fim a esse jejum de títulos e sei que estamos no caminho certo", assegura Tiago Volpi.

Atual vice-líder do Campeonato Mexicano, com 25 pontos, o Toluca só foi derrotado uma vez nesta edição do torneio, que ainda terá outras quatro rodadas antes de entrar na Liguilla, como é chamada a fase de mata-mata. Com apenas 11 gols sofridos em 12 jogos, a equipe do goleiro brasileiro ostenta a terceira melhor defesa da competição, além de ter o artilheiro do torneio, o português Paulinho, autor de 8 gols.