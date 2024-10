Esteghlal x Al-Nassr: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Liga dos Campeões da Ásia

Nesta terça-feira, Cristiano Ronaldo estará novamente em campo pela Liga dos Campeões da Ásia. O Al-Nassr, time do craque português, visita o Esteghlal, do Irã, pela terceira rodada da competição. A partida será disputada no Rashid Stadium, em Dubai, às 13h (de Brasília).

O Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vem de vitória no Campeonato Saudita, por 2 a 1, contra o Al-Shabab, com gol do camisa 7 no final para decretar a virada. Já o Esteghlal perdeu de 3 a 0 para o Zob Ahan em sua última partida no Campeonato Iraniano.