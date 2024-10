Estádio do Canindé receberá jogos da primeira fase da Brasil Ladies Cup

O Estádio do Canindé foi confirmado para receber todas as partidas da primeira fase da Brasil Ladies Cup, torneio que encerra a temporada do futebol feminino no Brasil. O campeonato, que visa promover atividades que aumentem a prática da modalidade, está em sua quarta edição.

A casa da Portuguesa será a sede dos jogos entre os dias 15 e 20 de dezembro, com ingressos gratuitos e duas partidas sendo disputadas por dia. A final será na Mercado Livre Arena Pacaembu, no dia 22.