Com retorno de Musiala, Bayern divulga relacionados para encarar o Barcelona na Champions; veja lista

Nesta terça-feira, o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, divulgou a lista dos 22 jogadores relacionados para o confronto diante do Barcelona, válido pela terceira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. A bola rola nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys.

A convocatória divulgada pelo time alemão traz uma boa e uma má notícia. A principal novidade fica por conta do retorno de Musiala. O meia-atacante se recuperou de uma lesão no quadril e volta a ser relacionado no Bayern. Contudo, o treinador belga afirmou, em coletiva nesta terça, que ainda não sabe quantos minutos o jovem jogará.

Por outro lado, Kompany também acabou ganhando um desfalque. O volante Pavlovic sofreu uma fratura na clavícula na partida contra o Stuttgart, no último sábado, e precisou passar por cirurgia. Dessa forma, o jogador é ausência certa para o embate.