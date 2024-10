Com apenas um brasileiro, NBA iguala recorde de jogadores internacionais em uma temporada

Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder são as equipes com o maior número de jogadores internacionais, com sete em cada elenco. Pela 11ª temporada consecutiva, o Canadá é a nação com mais representantes de fora dos Estados Unidos, com 21 atletas, seguido de França, Austrália, Alemanha e Sérvia, com seis cada.

A internacionalização da NBA é tamanha que os últimos seis prêmios de Jogador Mais Valioso da Temporada (MVP) foram vencidos por atletas estrangeiros. Joel Embiid, de Camarões, venceu em 2022/2023. O sérvio Nikola Joki? foi eleito em 2023/2024, 2021/2022 e 2020/2021. Por fim, o grego Giannis Antetokounmpo foi o MVP em 2019/2020 e em 2018/2019. Além deles, Luka Don?i? (Eslovênia), Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) e Victor Wembanyama (França) são outros destaques.

A NBA terá uma rodada dupla em sua noite de abertura. Boston Celtics e New York Knicks se enfrentam às 20h30 (de Brasília), no TD Garden, em Boston. Mais tarde, o Los Angeles Lakers recebe o Minnesota Timberwolves às 23h, na Crypto.com Arena.