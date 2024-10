Aston Villa vence o Bologna e assume a liderança da Liga dos Campeões

O retorno do Aston Villa após 41 anos longe da Liga dos Campeões não poderia ser melhor. Nesta terça-feira, pela terceira rodada da competição, o time inglês venceu o Bologna por 2 a 0 no Villa Park, em Birmingham, e passou a ser o líder da chave geral do torneio europeu. Os gols foram marcados por McGinn e Durán.

Com as derrotas de Borussia Dortmund e Juventus, o Villa assume a ponta da primeira fase. O novo formato da Champions League, que está sendo disputado pela primeira vez em 2024/2025, coloca todas as equipes numa mesma tabela. Com 100% de aproveitamento, os ingleses chegam a nove pontos, enquanto seus perseguidores mais próximos ficam com sete.

Já o Bologna, que ainda não venceu, ocupa a 28ª colocação, com apenas um ponto.