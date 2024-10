Arthur Elias explica lista com novidades e revela planos da comissão até a Copa do Mundo feminina de 2027

"Sempre muito bom jogar em casa, o torcedor capixaba vai ter essa experiência agora de poder acompanhar de perto a Seleção feminina. Jogar no nosso país é muito importante, faz parte do nosso planejamento até a Copa do Mundo de 2027 ter várias datas Fifas aqui no Brasil. Agora no Espírito Santo eles têm essa oportunidade, nós também. Tenho gostado muito do clima, cidade muito bonita. O estádio é muito bom também, já conheço. Esperamos que o público compareça, que o estádio esteja lotado e que a gente possa ter uma atmosfera para jogar um grande futebol e ter um resultado positivo", afirmou.

Por fim, Arthur Elias ainda ressaltou que os adversários do Brasil na preparação para as próximas competições devem seguir sendo seleções já mais consolidadas no cenário do futebol feminino mundial, com o objetivo de manter a constante evolução da Seleção.

"Nosso objetivo é esse. Fizemos uma preparação muito boa para as Olimpíadas, com competições, e aí tivemos um bom resultado. Agora, é seguir enfrentando seleções fortes. Isso sem dúvidas nos ajuda a seguir evoluindo, crescendo e tendo estímulos no nível que a gente espera para que a Seleção consiga seguir sendo protagonista nas principais competições", concluiu o treinador.