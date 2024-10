Alisson trabalha com bola em reapresentação do São Paulo

A reapresentação do São Paulo nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, contou com uma grande notícia. O volante Alisson, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito, trabalhou com bola, avançando no processo de recuperação da grave lesão sofrida em julho.

Tanto Alisson quanto Patryck, que se recupera de uma fratura na clavícula direita, participaram de atividades com bola, mas ainda sem contato físico com seus companheiros. Ambos seguem aprimorando a parte física, mas já passaram da fase de fisioterapia.

Inicialmente descartada, a possibilidade de Alisson voltar a atuar ainda neste ano passou a ser cogitada por membros do departamento médico, preparação física e comissão técnica do São Paulo. Restando oito rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o técnico Luis Zubeldía pode ganhar, em breve, o reforço do seu volante titular.