Veja quanto o Corinthians ganhou em premiação com campanha na Copa do Brasil

O Corinthians se despediu da Copa do Brasil no último domingo, com a eliminação para o Flamengo na Neo Química Arena. Com a participação até a semifinal, o Timão ganhou R$ 22,89 milhões da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em premiação.

O alvinegro eliminou Cianorte (primeira fase), São Bernardo (segunda fase), América-RN (terceira fase), Grêmio (oitavas de final) e Juventude (quartas de final). Na semi, o Corinthians perdeu para o Flamengo na ida por 1 a 0, no Maracanã, e empatou a volta por 0 a 0, em Itaquera, mesmo jogando grande parte do duelo com um atleta a mais.

Se conseguisse o título da Copa do Brasil, o Corinthians poderia ganhar até cerca de R$ 96 milhões em premiação. A competição, além do aspecto esportivo, costuma ser visada pelos clubes justamente pela recompensa financeira.