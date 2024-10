Veiga iguala marca de Edmundo pelo Palmeiras e ganha elogios de Abel: 'Decisivo'

Prestes a fazer o seu centésimo gol defendendo o Palmeiras, Raphael Veiga também ganhou elogios de Abel Ferreira. O treinador exaltou o poder de decisão do meia e vibrou com a fase do jogador, que chegou a amargar o banco depois da chegada de Mauricio.

Além disso, o técnico do Palmeiras disse que Veiga exerce um trabalho "silencioso" como capitão do grupo, apesar de não vestir a faixa durante os jogos.

"Acho que ele cada vez mais entende que tem que correr para cima da bola quando ela estiver no corredor dele. Quando ela estiver no lado contrário, precisa chegar à área. Fez gols de chegada à área. Os jogadores acham que precisam sempre tocar na bola para serem protagonistas. E não é assim. Para ele é bom entender e perceber que há várias formas de fazer gol. Foi bom nós contratarmos o Mauricio, ajuda a todos ficarem atentos e preparados. Ele é um jogador determinante e decisivo na nossa equipe, super influente. Apesar de não ter a faixa de capitão, é um capitão silencioso dentro do nosso grupo. Faz um trabalho extraordinário. Nós gostamos muito dele, é bom contar com ele neste nível em um momento decisivo do campeonato. Sempre importante vê-lo assim", disse Abel.

Decisivo e multicampeão pela equipe alviverde, Raphael Veiga, embora tenha vivido algumas oscilações, faz uma das temporadas mais artilheiras de sua carreira. São 17 gols e sete assistências em 50 partidas disputadas.

Com a vitória sobre o Juventude, o Verdão atingiu 60 pontos e ficou a apenas um do Botafogo, líder da Série A. Aliás, vale dizer que ainda há um embate entre os dois nesta reta final do torneio, na casa alviverde.

O próximo compromisso do Palmeiras é um confronto direto no topo da tabela do Brasileirão. O Alviverde enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada da Série A.