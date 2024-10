Treinador do Peñarol vê Botafogo "claramente favorito" em duelo das semifinais da Libertadores

"O momento. Quando jogamos contra o Flamengo eles não estavam no seu melhor. Tiveram quatro jogadores importantes lesionados, a equipe e o Tite sofreram muita pressão e os resultados não foram do seu agrado. Eles estavam passando por uma fase ruim. E o caso do Botafogo é totalmente oposto. Ele lidera o Brasileirão e seus jogadores marcam gols pela seleção. Eles estão no seu melhor. Portanto, a partida será muito mais difícil, já que a sua forma nada tem a ver com o que o Flamengo estava fazendo", falou.

Diego Aguirre é um nome já conhecido no futebol brasileiro. Ele comandou o São Paulo, em 2018, o Internacional, em 2021, e o Santos, clube que estava antes de ingressar no Peñarol em 2023.