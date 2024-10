Sem Canobbio, Athletico-PR chega ao Rio de Janeiro para pegar o Fluminense

Durante a tarde desta segunda-feira, o Athletico-PR chegou ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, em jogo atrasado do Brasileirão, no Maracanã. A equipe terá o desfalque de peso de Canobbio.

O uruguaio está fora por conta de um edema ósseo no osso sacral. O atacante, então, seguirá tratamento no CAT Caju. Para a partida, Lucho González ainda terá que lidar com as baixas do suspenso Julimar e dos lesionados Fernandinho e Christian.

Em contrapartida, o Athletico-PR terá os retornos de Kaique Rocha e Madson, que cumpriram punição por terceiro cartão amarelo na derrota para o Corinthians, por 5 a 2, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. O revés, inclusive, ampliou a série sem vencer no torneio para dez embates, com sete derrotas e três empates.