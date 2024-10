Raphael Veiga valoriza identificação com o Palmeiras e avalia luta pelo Brasileirão: "Uma loucura"

Raphael Veiga foi um dos grandes nomes da vitória do Palmeiras por 5 a 3 sobre o Juventude, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, em Caxias do Sul. Com o resultado, o Verdão chegou a 60 pontos e colou no líder Botafogo, ficando apenas um ponto atrás. O meia destacou a "loucura" da briga pelo título, valorizou a identificação com o clube e a história que vem construindo no Verdão.

Com 99 gols marcados, Raphael Veiga é o artilheiro do clube no século XXI e, ainda, é o jogador com mais gols no Allianz Parque. Diante do Juventude, o meia fez seu segundo hat-trick da carreira. O primeiro foi em 2022, na goleada por 5 a 0 sobre o Independiente Petrolero (BOL), na fase de grupos da Libertadores, na Bolívia.

"Feliz por ontem, foi uma noite especial. A primeira vez que fiz três gols no Brasil. O Palmeiras é isso. Não dá para desacreditar nunca. Ainda temos oito jogos. Igual no ano passado, dá para ver que o Brasileiro sempre foi uma loucura. Espero que esse ano a gente consiga nosso objetivo de novo. Me sinto em casa aqui no Palmeiras, é um clube que eu tenho uma identificação muito grande, por tudo o que vivi e passei quando criança. Então, poder viver tudo isso no futebol, ainda mais aqui, é um motivo de alegria muito grande", disse em entrevista ao SporTV.