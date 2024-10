Neymar festeja retorno após mais de um ano sem jogar por lesão: "Estou de volta"

? The legend @neymarjr talk after the return and Asian victory ??pic.twitter.com/hbszKhWNv0

Acionado no segundo tempo, Neymar jogou por cerca de 28 minutos e quase marcou um gol para coroar ainda mais a volta. O técnico Jorge Jesus tirou Al-Dawsari para colocar o atacante.

Antes, o último jogo do brasileiro havia sido no dia 17 de outubro de 2023, na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, por 2 a o, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Centenário. Na ocasião, o craque rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Até o fim do ano, Neymar está regularizado apenas na Liga dos Campeões da Ásia e nas copas nacionais. O craque, portanto, ainda não pode disputar a liga saudita.