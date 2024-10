João Paulo volta a treinar com bola no CT Rei Pelé e se aproxima de retorno ao Santos

Nesta segunda-feira, João Paulo voltou a treinar no gramado do CT Rei Pelé. A esposa do goleiro do Santos, Juliane Costa, publicou um vídeo do atleta trabalhando com bola nesta manhã.

Nas imagens, João Paulo aparece realizando alguns exercícios com os preparadores de goleiros do Peixe. O arqueiro ainda treina separado do restante do elenco.